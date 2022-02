Gli Under dell’Olimpic onorano la maglia dei 50 anni dalla fondazione: due vittorie casalinghe

MASSA MARITTIMA – Non c’era miglior modo possibile per inaugurare le nuove maglie celebrative dei 50 anni dell’olimpia Massa se non con le vittorie delle formazioni Under 15 e 17.

Sul parquet amico, la compagine Under 17 batte per 44-37 lo Scarperia di mister Francesco Margheri, con primo tempo finito sul 18-15. I giovani allenati da Michele Orioli non giocavano dal 28 dicembre ed in casa addirittura dal 21 novembre, ma capitan Spadini e compagni hanno messo in campo adrenalina da vendere che però non ha sempre aiutato in fase realizzativa: gran parte dell’incontro è un punto a punto senza sosta con ben venti infrazioni a referto.

Dal 10′ del secondo tempo l’Olimpic sale in cattedra e assesta diversi break che finalmente arrestano l’ostico Scarperia, squadra concreta che non molla mai.

Complici i numerosi recuperi in programma, la prossima sfida sarà ancora in casa contro Prato il 19 febbraio ed il 20 in trasferta contro la Fiorentina.

Più semplice la gara degli Under 15, che passano in scioltezza contro la nuova società 29 Martiri di Montemurlo con un finale di 51-5, dopo il 25-3 di fine primo tempo. Senza storia la partita, che nasce a senso unico e finisce nella solita direzione; i giovani dell’allenatrice Martina Becherini mostrano una pallamano matura per la loro età e si candidano alla vittoria del girone.

Domani sera 14 febbraio, prosegue la marcia della formazione di serie B che a Carrara proverà a concretizzare il triplete massetano.