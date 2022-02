Gli Under del Grifone scatenati contro il Siena: un pareggio e una vittoria corsara

GROSSETO – Sfiorata una clamorosa doppietta in terra senese per gli Under 15 e 17 del Grifone, nella terza giornata di ritorno.

Pareggio per 1-1 per i ragazzi di mister Shaba; vantaggio al 10′ di Roventini per i locali, più vivaci a inizio gara, ma alla mezz’ora Belletti rimedia con una bella azione tutta di prima. Da segnalare anche una traversa colpita dai bianconeri. Nella ripresa gli unionisti crescono e collezionano due buone occasioni ancora con Belletti e con Plutnik, subentrato ad un compagno.

Successo corsaro dei ragazzi di Stefani, autori di un 1-2 importante per classifica e umore. Gara vivace sbloccata alla mezz’ora da Tenci, autore di un’azione personale; al 42′ i senesi rimediano con una bella triangolazione che Muresan chiude in rete ma poco prima del riposo ancora Tenci riporta i suoi in vantaggio su mezza rovesciata. Nella ripresa i torellini controllano il risultato, tamponando alcune mischie in area e ripartendo in contropiede.

Prossimo impegno delle due rose, la doppia trasferta in casa dell’Olbia valida come posticipo della prima di ritorno.

UNDER 15: SIENA-US GROSSETO: 1-1

SIENA: Sietbetcheu, Fancelli, Mugnai, Rizzo, Boduri, Di Blasio, Montagna, Pini, Ronchi, Roventini (18′ st Calabrò), Ruiz (29′ st Caponi). A disposizione: Simonetti, Melani, Biagiotti, Silvestri, Hermenegildo. All. Maestrini.

GROSSETO: Cavaglioni, Capoduri, Amoroso (10′ st Canu), Magnani, Baldanzi (18′ st Turbanti), Bindi (18′ st Poccia), Colledan, Zauli (10′ st Coppola), Attilio (6′ st Plutnik), Abagnale, Belletti. A disposizione: Balassone, Ibraimi. All. Shaba.

ARBITRO: Ballarino di Firenze; assistenti Sonkeng e Travaglione di Siena.

RETI: 10′ Roventini, 31′ Belletti.

UNDER 17: SIENA-US GROSSETO: 1-2

SIENA: Lancia, Radice, Cataldo, Reka, Pugliese, Bonech, Rosati, Pittalis, Fiorini, Tanganelli, Muresan. A disposizione: Pignattai, Castelli, Seri, Topi, Rubbioli, Rosi, Bonadonna, Senni, Fiorenzani. All. Bonfiglio.

GROSSETO: Nadalin, Amadii (36′ st Repola), Carlucci (1′ st Passalacqua), Gamberi, Tavarnesi, Affabile (20′ st Picci), Bardi, D’Ovidio, Veglianti, Tenci (30′ st Guadagnoli), Fralassi. A disposizione: Laudicino, Paccagnini, Presicci. All. Stefani.

ARBITRO: assistenti Casini e Tagliaferro di Siena.

RETI: 31′ e 44′ Tenci, 42′ Muresan.