Decine di posti di lavoro al porto: negozi e Marina cercano dipendenti

SCARLINO – Una giornata di ricerca del personale per tutte le attività del Porto della Marina di Scarlino. Martedì 22 febbraio dalle 10 alle 17 si svolgerà “Recruiting open day assunzioni 2022”.

Le aziende presenti nella Marina di Scarlino si riuniscono in questo evento per incontrare tutti i candidati interessati a conoscere le opportunità professionali disponibili per questo progetto.

Ecco i profili ricercati:

Ristorazione: Chef de rang, Commis de rang, Direttore di sala, Barman, Accoglienza/booking, Restaurant Chef, Chef de partie, Commis de partie.

Commercio: Commessa settore abbigliamento, Store manager.

Marketing e comunicazione: Social media manager, Grafica e web, Web marketing.

Creazione e gestione eventi: Pr e promoter, Events manager, Hostess e accoglienza

Servizi: Bike assistance, Massaggi, Personal trainer, yoga, pilates, Pulizie e hsk.

Sono possibili assunzioni stagionali con percorsi di formazione e crescita professionale. Disponibili anche stage retribuiti e apprendistati.

Ogni candidato potrà inviare il proprio cv all’indirizzo mail: events@marinadiscarlino.com

per appuntamenti e informazioni: tel 380.4188822