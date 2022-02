Cipriani sventa il colpaccio finale, pari amaro del Follonica Gavorrano con la Sangiovannese

BAGNO DI GAVORRANO – Una rete per parte fra Follonica Gavorrano e Sangiovannese in una partita dai due volti, con il primo tempo dominato dalla formazione biancorossoblù. Ripresa giocata invece a viso aperto, con gli ospiti che riescono ad acciuffare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa. Protagonista il portiere Cipriani, che sventa un rigore al 94′.

Maremmani al tiro al 1′ con Liurni che calcia in porta dopo un bello scambio tra Coccia e Origlio, con la palla deviata che si spegne tra le braccia del portiere. Neanche dieci minuti e al 9′ Bruni sblocca il risultato: calcio d’angolo di Lo Sicco per l’accorrente Coccia, che impatta di testa a botta sicura, Cipriani respinge e la palla si impenna verso il difensore biancorossoblù, che in acrobazia insacca l’1-0. Due chance per Origlio, una di testa sopra la traversa e un tiro dal limite che impegna il portiere ospite in tuffo. Alta anche la punizione di Bellini. Alla mezz’ora parato il tentativo di Giustarini in area da posizione defilata, mentre quello di Arduini, al 43′, finisce sulla traversa.

A inizio ripresa Akammadu tenta il sinistro dopo un bel doppiopasso, senza inquadrare lo specchio della porta. Tiro a lato di Fontana al quarto d’ora dopo una serie di occasioni ravvicinate per i tricolori. Akammadu ci riprova al 20′ senza sbagliare, battendo Ombra da una respinta, calciando all’angolino alla sua sinistra: è 1-1.

A seguire Mugelli tenta la rovesciata dal limite, ma la palla termina alta. Unionisti vicini al gol con Bruni sugli sviluppi di un angolo, ma sul capovolgimento di fronte la Sangiovannese risponde con Calosi, che impegna Ombra.

Deviato il tentativo di Coccia mentre quello di Mugelli, da fuori, è troppo centrale e finisce fra le braccia di Cipriani.

Ospiti ancora insidiosi su punizione dal limite ma il rasoterra di Rosseti termina fuori di un soffio.

In pieno recupero ultima chance dei padroni di casa con Bruni che conquista un rigore: dal dischetto si presenta Liurni, ma Cipriani non si fa sorprendere e sventa in tuffo.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia, Dierna, Grifoni, Origlio (14′ st Berardi), Liurni, Lo Sicco (28′ st Mugelli), Arduini (14′ st Iacullo), Fontana (39′ st Sylla), Giustarini (39′ st Tiganj). A disposizione: Vivoli, Del Rosso, Fremura, Ampollini. All. Callai.

SANGIOVANNESE: Cipriani, Di Vito (18′ st Lorenzoni), Moruzzi, Nannini, Fanetti, Rosseti, Baldesi (30′ st Giannini), Sacchini (18′ st Polo), Akammadu (46′ st Milani), Bellini (33′ st Calosi), Fantoni. A disposizione: Palagi, Migliorini, Bencini, Falsini. All. Iacobelli.

ARBITRO: Mihalache di Terni; assistenti Giacomini e Raccanello di Viterbo.

RETI: 9′ Bruni, 20′ st Akammadu.

NOTE: ammoniti Origlio, Fantoni, Rosseti, Lo Sicco, Cipriani, Moruzzi, Lorenzoni; al 49′ st Liurni si fa parare un rigore; recuperi 1+5.