Al Piombino non bastano i colpi proibiti, successo della Gea in Prima divisione

GROSSETO – Bottino pieno della squadra di Prima divisione della Gea Basketball Grosseto, al Palasport di via Austria, contro il Piombino (63-56) al termine di una partita fin troppo maschia. I ragazzi di Santolamazza, dopo una partenza positiva (+4 dopo 10′) grazie ai veterani Mattia Contri e Giacomo Pierozzi, sono stati raggiunti e superati nel secondo quarto da un avversario molto fisico, talvolta scorretto, che si è rifatto sotto ed è andato all’intervallo lungo sul +3.

Nel terzo quarto i grossetani hanno rimesso la testa avanti, con un parziale di 16-12 e non sono stati più raggiunti. A farne le spese di un incontro durissimo è stato Sesar Bocchi, che ha riportato la frattura del setto nasale in uno scontro con un avversario: ne avrà per venti giorni.

“Piombino si è confermato un quintetto troppo fisico – commenta il coach Marco Santolamazza – Siamo stati bravi a crederci e a rifarsi sotto quando gli ospiti si sono fatti sotto. Abbiamo portato a casa una vittoria importante”.

Mercoledì sera alle 21,30 la Gea tornerà in campo a Rosignano per confrontarsi con il Sei Rose Sudtirol Bank.

Gea Basketball Grosseto-Piombino 63-56

GEA GROSSETO: Delfino 2, Bassi 7, Pollazzi 3, Malfanti 2, Baffetti 2, Battaglini 6, Contri 16, Pierozzi 15, Di Nisio, Bocchi 1, Burzi 3, Baccheschi 4. All. Marco Santolamazza.

PIOMBINO: Caciagli 9, De Santis 3, Franchini 2, Ferrini 7, Maleta 3, Bertolini 12, Verani 8, Caneschi 4, Salvadori 8. All. Mezzacapo.

ARBITRO: Mario Faisal.

PARZIALI: 19-15, 31-32; 47-44.

USCITO PER FALLI: Caneschi.