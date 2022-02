Viterbese ancora ostica, la Primavera del Grosseto cede fuori casa

ROSELLE – La Viterbese si aggiudica anche il match di ritorno, superando la Primavera del Grifone per 3-1. Laziali in avanti appena al 4′ con Campoli, mentre al 9′ arriva il raddoppio su rigore calciato di Ferramisco. Rotondo accorcia le distanze al 18′ ma nella ripresa Cannizzaro riporta a due le reti di vantaggio per i suoi.

Prossimo impegno, la gara casalinga contro l’Olbia.

VITERBESE: Chicarella, Ippoliti (4′ st Perrone), Carannante, Pompei (4′ st Fimiani), Natale, Campoli (13′ st Salerno), Ferramisco, Aromatario, Modugno (33′ st Corelli), Carboni (13′ st Pepe), Cannizzaro. A disposizione: Tortorelli, Benedetti, Mattei, Spolverini, Marasca. All. Pesoli.

GROSSETO: Di Bonito, Falconi, Mema (36′ st Bardi), Begnardi, Veronesi, Passalacqua, Cargiolli, Battistoni, Galli (28′ st Mori), Rotondo (42′ st Picci), Bruni. A disposizione: Comi, Carlucci, D’Ovidio, Tenci. All. Consonni.

ARBITRO: Cento di Tivoli; assistenti Raganelli di Roma 1 e Ceraulo di Roma 2.

RETI: 4′ Campoli, 9′ (rig.) Ferramisco, 18′ Rotondo, 25′ st Cannizzaro.

NOTE: ammoniti Pompei, Veronesi, Bruni.