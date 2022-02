Ringiovaniti e vincenti, gli Juniores del Follonica Gavorrano battono la leader Querceta

BAGNO DI GAVORRANO – Assolo di Ramazzotti in semirovesciata e gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano regolano per 1-0 la capolista Real Forte Querceta, che finora aveva perso soltanto contro una compagine fuori classifica. Tanti i meriti dei ragazzi di mister Cacitti a cominciare da una buona presenza di Allievi a dar manforte a Ramazzotti e compagni, viste le tante defezioni che ancora attanagliano gli Under 19.

Bel primo tempo dei biancorossoblù, in cui è arrivata proprio la perla del loro talentino, e una seconda frazione fisica che ha permesso di tenere botta all’agonismo messo in campo dalla squadra di Forte dei Marmi. La vittoria serve anche per fare un bello scatto in avanti in classifica di due posizioni, cosa che non guasta per il morale dei ragazzi che nell’ultimo periodo hanno vissuto, specialmente a causa della pandemia, un periodo complicato. “Abbiamo fatto un’ottima partita anche dal punto di vista caratteriale contro la prima in classifica – analizza mister Marco Cacitti – Tra l’altro non avevano mai perso, sono venuti per vincere e alla fine si è visto perché gli animi erano abbastanza tesi. L’agonismo era alto ma alla fine l’abbiamo portata a casa. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e Ramazzotti ha fatto un bel gol in acrobazia, che si è infilato all’incrocio dei pali”.

Molto bene anche gli Allievi scesi in campo: Cret (classe 2006) ha giocato tutta la partita ed è andato molto bene, poi nella ripresa sono entrati Montagno, Milani e Coppola, tutti nati nel 2005. “Siamo molto soddisfatti di questa vittoria arrivata con la prima della classe – conclude il mister – si è visto quanto i ragazzi ci tenessero a fare risultato. È venuta fuori una partita maschia, siamo molto contenti di aver conquistato i tre punti”.