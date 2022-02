Pesca illegale in notturna e con le bombole: trovati con 6.300 ricci di mare. 12mila euro di multa

FOLLONICA – 6300 esemplari di ricci di mare, pescati di notte, da tre sub con le bombole. La guardia costiera di Piombino ha sanzionato tre sub che stavano pescando illegalmente a Senzuno, nel comune di Follonica.

La scorsa notte la capitaneria di porto stava facendo dei controlli di contrasto alla pesca illegale nel Golfo quando hanno individuato tre subacquei in attività di pesca notturna, con le bombole. È stata contestata la cattura e detenzione illecita di un ingente quantitativo di ricci di mare (Paracentrotus lividus – circa 6300 esemplari) per certo destinati – senza alcuna garanzia di tracciabilità commerciale e sanitaria – al mercato della ristorazione in altre regioni d’Italia.

All’esito del controllo sono stati complessivamente comminati 12 mila euro di verbale amministrativo, per pesca subacquea notturna (la normativa vigente ne consente l’effettuazione solo dall’alba al tramonto); per superamento del limite di 50 (cinquanta) ricci a persona e per aver pescato tramite l’ausilio di autorespiratori.

Gli echinodermi sono stati sequestrati dai militari e conservati vivi per il successivo rilascio in mare, in attuazione delle norme in materia di tutela delle risorse ittiche e della fauna marina.

L’operazione della notte passata si inserisce nel contesto di una mirata attività di vigilanza e controllo da parte dei militari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, finalizzate a garantire la tutela del consumatore, la concorrenza economica leale e lo sfruttamento sostenibile della risorsa ittica.