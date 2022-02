L’Atlante ritrova i tre punti, battuta in trasferta la pari punti History Roma 3z

GROSSETO – Ritorno al successo per l’Atlante Grosseto che dopo due turni ingenerosi ed un sabato di stop ritrova lucidità e grinta per battere la pari punti History Roma 3Z, scavalcandola in graduatoria per il terzo posto in esclusiva.

Gran primo tempo dei maremmani, in vantaggio con Morad al 12′, senza fortuna le chance capitate a Mateo, Baluardi e ancora Morad. Nella ripresa i locali aumentano i giri e pareggiano al 6′ con Biasini, continuando a cercare la via del gol. I biancorossi patiscono un calo ma stringono i denti: determinanti alcune parate di Joao, quando non ci pensano i legni a negare due volte il gol ai romani. All’11’ ospiti ancora in vantaggio con Nil, su contropiede. L’History mette il portiere di movimento nei minuti finali ma il risultato cambia ancora a favore dell’Atlante al 19′, con un’altra ripartenza micidiale che Mateo trasforma nel definitivo 1-3.

Tanti rimpianti per il team di Zaccardi, mentre quello di Izzo si fa forte di una difesa più attenta e di un attacco decisivo al momento giusto, nonostante una rosa ancora una volta contata.

HISTORY ROMA 3Z: Costantini, Orlandi, Giubilei, Ciciotti, Scurati, Hamazawa, Biasini, Galante, Carlettino, Valenzi, Faziani, Ruffini. All. Zaccardi.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Gonnelli, Izzo, Agnelli, Corridori, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Morad, Joao. All. Izzo.

ARBITRI: Marchetti di Lanciano e Metrangolo di Pescara, cronometrista Cattaneo di Civitavecchia.

RETI: 12′ Morad, 6′ st Biasini, 11′ st Nil, 19′ st Mateo.