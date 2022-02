Il Comune convoca l’assemblea pubblica per presentare le attività svolte nel paese: ecco quando

MARSILIANA – “Ancora una volta l’amministrazione comunale di Manciano è vicina ai cittadini. Venerdì 18 febbraio alle ore 21 nei locali del campo sportivo di Marsiliana si terrà un incontro con i residenti per la presentazione del progetto di revisione e completamento della toponomastica del borgo e saranno relazionate le principali attività svolte e gli obiettivi raggiunti durante il mandato e quelli in esecuzione”, recita così la nota del Comune di Manciano.

“Marsiliana – spiega la Giunta Morini – rappresenta per noi un vero fiore all’occhiello. In questi anni abbiamo investito sugli spazi pubblici come riqualificazione della scuola e dei parchi gioco ma anche sul mondo dell’associazionismo, dello sport e del sociale proprio come la realizzazione dell’area polivalente a servizio della comunità”.

“Si invita la cittadinanza a partecipare nel rispetto delle normative anti Covid-19. Sarà necessario esibire il green pass”.