Covid-19: tamponi gratuiti per bambini e personale del nido di infanzia

CAPALBIO – Uno screening straordinario per i bambini e il personale del nido d’infanzia “Hippy hippy …urrà” di Capalbio Scalo. Lo ha organizzato per lunedì 14 febbraio, alle 11, il Comune di Capalbio, grazie alla collaborazione con il dottor Demurtas e la medicina di gruppo di Capalbio. Lunedì 14 febbraio, alle 11, i bambini che frequentano la struttura potranno essere sottoposti a un testo antigenico rapido gratuito, per rilevare la presenza di Covid-19, nel presidio allestito in piazza della Guardia costiera sempre a Capalbio scalo. Un servizio a cui le famiglie dei piccoli potranno aderire su base volontaria.

“Nelle ultime settimane – spiega l’assessora all’istruzione Patrizia Puccini – si sono verificati alcuni casi di Covid-19 tra il personale e i bambini che frequentano la struttura. Lunedì scorso è stata fatta una sanificazione straordinaria dei locali, ma abbiamo deciso di mettere in campo un ulteriore servizio, dopo aver sentito la cooperativa che gestisce la struttura e gli educatori e grazie alla disponibilità del dottor Demurtas e della medicina di gruppo”.

Le famiglie, quindi, potranno sottoporre i loro figli al test rapido e farli entrare al nido dopo lo screening: “È un modo – continua Puccini – per garantire maggiore serenità a chi frequenta la scuola dove, vista la giovane età, non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini”.