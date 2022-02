Convocazione nella Nazionale Under 18 per un giovane della Pallamano Follonica

FOLLONICA – Con i campionati fermi, la Pallamano Follonica starfish gioisce per la convocazione allo stage della Nazionale Under 18 del proprio atleta Matteo Salamone, classe 2004. Il giovane ma talentuoso terzino destro cresciuto nella società azzurra è spesso impegnato nel campionato di serie A2 proprio con la maglia dello Starfish.

Salamone è in partenza per “la casa della pallamano ” di Chieti dove in settimana il DT Riccado Trillini preparerà i ragazzi per la Mediterranean Handball Championship che si svolgerà in Turchia ad Ankara fra il 20 e il 27 febbraio; il giovane maremmano è tra i sei ragazzi che si aggiungeranno agli altri del campus Italia per essere visionato. “Sarà sicuramente un’esperienza fantastica – ha commentato la società del golfo – e non possiamo far altro che augurargli buon lavoro e buon divertimento, certi che rappresenterà al meglio la Pallamano Follonica. Sempre a Chieti si svolgerà anche il modulo conclusivo del corso allenatori terzo livello a cui partecipa anche uno dei nostri allenatori Matteo Pesci, coach della prima squadra. Doppiamente fieri, facciamo un augurio anche a Matteo per questa sua nuova esperienza”.