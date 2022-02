Trasferta contro la leader Viterbese per la Primavera del Grosseto

GROSSETO – Trasferta laziale in casa della Viterbese per la Primavera del Grosseto, posticipo della quinta giornata di ritorno. Gara ad alto tasso di difficoltà per il team di mister Consonni contro la battistrada del girone B, imbattuta e con il miglior attacco e la migliore difesa. Arbitrerà Cento di Tivoli assieme a Raganelli di Roma 1 e Ceraulo di Roma 2. Il fischio d’inizio è domani alle 14 al Centro sportivo Valerio Ginnasi a Ronciglione.

A riposo gli Under 16, mentre Under 15 e 17 giocheranno contro i coetanei del Siena domenica rispettivamente alle 11 e alle 15 all’impianto sportivo Massimo Bertoni. Arbitrerà Ballarino di Firenze con Sonkeng e Travaglione di Siena e faranno da assistenti Casini e Tagliaferro di Siena.

Il programma:

Primavera3: Viterbese-Us Grosseto (5a di ritorno) sabato ore 14

Under 17: Siena-Us Grosseto (3a di ritorno) domenica ore 15

Under 15: Siena-Us Grosseto (3a di ritorno) domenica ore 11