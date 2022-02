Incidente in città: auto finisce contro un palo della luce e lo butta giù

GROSSETO – Incidente stradale in città, su via Aurelia nord, dove un’auto è finita contro un palo della luce, a bordo strada, abbattendolo.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa a Grosseto, vicino alla rotatoria del badilante, all’ingresso della città.

Non è ancora chiaro se ad essere coinvolta sia una sola vettura o più di una. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e l’Enel per togliere corrente e mettere in sicurezza il palo abbattuto.