Il podcast dell’11 febbraio – ASCOLTA

Il racconto della giornata: venerdì 11 febbraio 2022

Stop alla mascherina all'aperto da oggi in tutta Italia. Si tratta del primo passo previsto dal Governo italiano di riduzione delle restrizioni che sono state introdotte in periodo di pandemia. Da stasera poi riaprono anche le discoteche. Restano obbligatorie le mascherine nei luoghi pubblici al chiuso.

La cronaca. Si terranno domani mattina alle 10 in Duomo a Grosseto i funerali di Roberto Madonna, stimato professionista, molto conosciuto in città, morto ieri dopo un malore risultato fatale. Già primario di rianimazione al Misericordia di Grosseto, il dottor Madonna era stato per due mandati presidente dell'ordine dei medici della provincia di Grosseto.

Parliamo di spettacolo e tv. Stasera su Canale 5 debutta la nuova fiction che vede come protagonista Vanessa Incontrada. L'attrice follonichese questa volta sarà la vice questore di Arezzo Fosca Innocenti. La serie, prodotta da Mediaset, andrà in onda in prima serata dopo Striscia la notizia, alle 21,20.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.500 su 40mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore all'11% (62,5% sulle prime diagnosi).

Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto si registrano ci sono 303 nuovi positivi.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.474.000 dosi. Di queste 2.035.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana nella nostra Regione sono state utilizzate 139mila dosi.