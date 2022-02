Gea alla difesa del primato contro il Lucca, Faragli: «Sfida dura nonostante la classifica»

GROSSETO – La Gea Grosseto, dopo aver sfruttato a dovere i due turni casalinghi contro Piombino e Castelfranco, per balzare in testa al girone C di serie D, difende sabato sera alle 21,15 il primato sul parquet della Libertas Lucca, formazione occupa la settima posizione della classifica, ma che nel girone d’andata si è arresa in Maremma solamente dopo un tempo supplementare (70-69) al termine di un incontro appassionante. Un quintetto di ottima qualità, da affrontare con la massima concentrazione e determinazione.

“Ci attende una sfida dura – è il pensiero del coach Luca Faragli – contro un avversario che a dispetto dei dieci punti in classifica ha un buon organico, specialmente sui portatori di palla. Avranno poi il vantaggio di giocare sul campo amico. Dovremo tra l’altro affrontare questa trasferta senza uno dei nostri giocatori più rappresentativi, Jacopo Roberti, che si è procurato una frattura al tallone. Il resto della squadra è comunque in salute e cercherà di compensare questa importante perdita”.

Nei prossimi giorni si conosceranno i tempi di recupero del pivot Roberti, miglior realizzatore biancorosso con 139 punti.

Faragli e Santolamazza hanno convocato per Lucca undici giocatori: Battaglini, Bambini, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Neri, Scurti, Romboli, Mari, Piccoli. Arbitreranno Indrizzi di Sinalunga e Carboni di Scandicci.

Il programma della 6a giornata di ritorno: Pastificio Caponi Calcinaia-Basket San Vincenzo, Castelfranco Frogs-Cestistica Audace Pescia, Gioielleria Mancini-Oltremare Fides Livorno, Libertas Lucca-Gea Basketball Grosseto, MP Esco Piombino-Studio Arcadia Valdicornia.

La classifica: Gea Grosseto, Oltremare Livorno 18 punti; Calcinaia 16; San Vincenzo, Valdicornia, Monsummano 14; Lucca, Castelfranco 10; Bellaria Cappuccini 8; Pescia 2; Piombino 0.