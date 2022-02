Gavorrano del futuro: dalla ciclabile al parco avventura. I progetti del Comune nel “Patto territoriale”

GAVORRANO – Al bando della Provincia di Grosseto, “Nuovo Patto per lo sviluppo della Maremma Grossetana”, ha aderito anche il Comune di Gavorrano con due progetti, uno che riguarda il centro storico del capoluogo e l’altro il borgo di Ravi.

Con le due proposte il Comune di Gavorrano mira alla riqualificazione del paese e al rafforzamento dell’offerta turistica legata al cicloturismo.

“L’intervento è rivolto al recupero di via Pannocchiesci – ha dichiarato il sindaco Andrea Biondi – , alla riqualificazione urbana di via della Rocca e della scalinata tra piazza della Resistenza e via San Giuliano martire e alla realizzazione di una pista per mountain bike e di una pump track”.

“Con il secondo progetto – prosegue Biondi – miriamo al recupero del sito minerario ex Ravi Marchi, del cinema-teatro della località, alla chiusura del traffico veicolare di via della Serra e realizzazione di un percorso ciclopedonale didattico, alla realizzazione di un’area attrezzata per l’intrattenimento nel parco urbano e alla nascita del parco avventura.”

Foto di Giorgio Paggetti.