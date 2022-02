Gavitello d’Argento e Challenge Trophy Calandriello, lo Yacht Club Punta Ala prepara la nona edizione

PUNTA ALA – Il mese di giugno per lo Yacht Club Punta Ala è quello della vela d’altura. Si apre con la 151 Miglia – Trofeo Cetilar, una delle regate Big della vela offshore mondiale, e si prosegue con le boe del Gavitello d’Argento – YC Challenge Trophy Bruno Calandriello.

Tante quindi le imbarcazioni di punta che convergeranno nel golfo e molte di queste come ogni anno saranno presenti al Gavitello, la regata di altura a squadre organizzata dal club presieduto dal Prof. Alessandro Masini: “Ogni anno vivo le regate di giugno dello YCPA con diverso spirito. La prima (151 ndr) è una full immersion organizzativa ed emotiva senza uguali, che non finisce mai di stupirti per le sensazioni che riesce a generare. Subito dopo la seconda (Gavitello ndr) mi fa rapidamente tornare a vivere il Circolo nel suo vestito buono, nella sobria ed elegante atmosfera che le attività conviviali delle regate tra le boe riescono a regalare”.

Filippo Calandriello, Direttore sportivo YCPA: “Un anno il 2022 che si preannuncia di riconquista… anche il nostro Trofeo sarà quindi di nuovo messo in palio con l’abituale spirito di sana competizione sportiva aperta a tutti i Club amici vecchi e nuovi che ci onoreranno della loro presenza. Vi aspettiamo numerosi per un’edizione che speriamo possa celebrare il definitivo vento steso per il nostro amato sport”.

Lo scorso anno il trofeo è andato al Circolo Nautico e della Vela Argentario (VAG 2 e Dolcenera), che dopo 5 appassionanti regate è riuscito a mettere la sua prua davanti al Circolo della Vela Roma (BLUE SKY ed EXCALIBUR) e allo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa (SAILPLANE e SARCHIAPONE)

Iscrizioni, informazioni e documenti https://www.agnetwork.it/gavitello2022