Derby di bassa classifica per le ragazze della Gea contro il Fotoamatore Florence

GROSSETO – Ad appena tre giorni dall’amara sconfitta contro Le Mura Lucca, la Gea Grosseto torna in campo sul parquet del Fotomatore Florence in una gara importantissima sopratutto in ottica playout. Le ragazze di Luca Faragli sono attese ad un vero e proprio antipasto del doppio confronto che a fine stagione deciderà, con un doppio confronto, la salvezza. Se non ci saranno sorprese in queste ultime giornate, fiorentine e grossetane si sfideranno per evitare l’ultimo posto, che porta alla retrocessione in serie C.

Bellocchio e compagne nell’impegno infrasettimanale hanno disputato 35 minuti di buona qualità dopo aver regalato metà primo tempo alle avversarie. Contro il Florence servirà ancora una maggiore continuità, una migliore precisione al tiro e solita grinta che ha permesso comunque di cambiare direzione rispetto al girone d’andata. Affrontare la Gea al momento non è facile per nessuno, come dimostra il fatto che la capolista Jolly Livorno ha preso il largo nel secondo tempo, dopo aver sofferto l’aggressività delle giovani biancorosse. All’andata il Florence s’impose nettamente (83-28), ma stavolta servirà un diverso approccio alla gara, pensando ai playout.

Non ci dovrebbero essere novità dello schieramento, con Federica Cipolletta che dovrebbe essere regolarmente in campo dopo aver trasformato la giornata di squalifica in ammenda. Convocate Fabiana Nermettini, Erika Lambardi, Federica Cipolletta, Bianca Bellocchio, Federica Simonelli, Myriam Perillo, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Giulia Faragli.

Il programma della 6a giornata di ritorno: Costone Siena-Number 8 San Giovanni Valdarno, Baloncesto Firenze-B.F. Pontedera, Jolly Acli Livorno-Unicusano Pielle Livorno, Sisas Perugia-Le Mura Spring Lucca, Fotoamatore Florence-Gea Grosseto, Prato-Academy La Spezia.

La classifica: Jolly Livorno 26; Perugia 22; San Giovanni Valdarno 20; Siena 18; P.F. Prato 16; Spezia, Pielle Livorno 14; Baloncesto, Siena, Pontedera 12; Lucca 8; Florence 2; Gea Grosseto 0.