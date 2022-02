Danno fuoco all’albero nel cortile dell’asilo. Fermati da un cittadino

GROSSETO – Hanno appiccato il fuoco all’albero che si trova nel cortile della scuola. Fortunatamente un passante se ne è accorto e ha dato l’allarme.

A raccontarcelo una nostra lettrice che ricorda: «Mercoledì sera, verso le 21:15, hanno tentato di dare fuoco a un albero all’interno della scuola materna di via Giordano, all’angolo con via Arrigo Boito. Fortunatamente un passante che stava portando fuori il cane proprio lì vicino ha visto la persona con un cappuccio appiccare il fuoco e scappare, ed è riuscito a chiamare in tempo i vigili del fuoco».

Ma la scuola sembra essere oltremodo sfortunata. «Abbiamo fatto anche delle segnalazioni per la presenza di siringhe usate e sporcizia, questa volta nel giardino confinante con la scuola materna. La zona è scarsamente illuminata e la sera c’è un costate via vai di persone poco raccomandabili a bivaccare».

«Abbiamo buttato via le siringhe per paura che qualche bambino si potesse far male, ma la situazione deve essere risolta»