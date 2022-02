Arriva in paese un centro per tamponi rapidi, il sindaco: «Un servizio per contrastare il Covid-19»

CAPALBIO – “Anche la cittadinanza di Capalbio ha a disposizione un centro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi per il Covid-19, grazie alla collaborazione tra Comune e la medicina di gruppo di Capalbio”, recita così la nota del Comune di Capalbio.

“L’accordo è stato raggiunto per far fronte all’incertezza e ai ritardi nella certificazione dei tamponi che venivano eseguiti fuori dalla nostra Regione e per questo il dottor Jacopo Demurtas, responsabile della medicina di gruppo di Capalbio, grazie alla collaborazione dei colleghi Lanzillo e Citarella, ha portato la proposta alla giunta che, a sua volta, ha immediatamente dato il via per l’iniziativa”, prosegue la nota.

“Ringraziamo il dottor Demurtas e tutta la medicina di gruppo di Capalbio per la grande disponibilità – dichiara la giunta Chelini -. Finalmente anche i nostri cittadini avranno la possibilità di eseguire un tampone rapido senza dover uscire dalla Regione di competenza. Tutto questo ci permette di offrire un servizio sempre migliore per cercare di contrastare in maniera efficace il Covid-19″

La sede idonea individuata è quella di piazza della Guardia costiera, a Capalbio scalo, dove è stato messo un gazebo per consentire l’accesso ai cittadini, sia in drive through sia a piedi. Per prenotarsi è possibile chiamare il numero 0564.1886637, il centralino del dottor Demurtas, e premere il tasto 4 in particolare nelle giornate di mercoledì e venerdì in cui sarà disponibile il gazebo esterno. Un messaggio registrato notificherà l’avvenuta prenotazione ed i pazienti saranno ricontatti per definire l’orario del tampone rapido. Nel caso in cui le richieste fossero maggiori rispetto a quanto prevedibile, potranno essere individuati anche altri orari per l’esecuzione del servizio”, conclude la nota.