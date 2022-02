«Sgomento e dolore per la scomparsa del dottor Madonna»

GROSSETO – «Addolorato per la morte improvvisa del dottor Roberto Madonna, già direttore del reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Grosseto e per tanti anni punto di riferimento del Misericordia». Queste le parole del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Con il dottor Madonna se ne va un uomo di eccezionale caratura morale e professionale, stimato da tutti per le sue capacità inclusive e per la passione che giornalmente riversava in ogni ambito della sua vita».

«Alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità, il mio più sentito sentimento di vicinanza e cordoglio.