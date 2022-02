Prevenzione Alzheimer: a Scarlino torna il check up gratuito. Ecco quando

SCARLINO – Una giornata dedicata al benessere cerebrale. Torna a Scarlino il progetto promosso dalla cooperativa sociale Nomos, in collaborazione con il servizio di “Neuroplasticità e interventi non farmacologici” del Centro studi Orsa e altri enti del territorio: mercoledì 23 febbraio nella sala Auser di Scarlino Scalo (viale Matteotti) è in programma un check up gratuito rivolto alla terza età. Sarà possibile partecipare solo su appuntamento chiamando il numero 377 554 53 80: per aderire è necessario avere il Green pass.

«Il progetto – spiegano gli organizzatori – prevede come primo step un check up del funzionamento cognitivo seguito dalla possibilità di partecipare a gruppi di allenamento cerebrale e potenziamento della memoria. La partecipazione al progetto è finora stata totalmente gratuita grazie al supporto di vari partner».

«Il check up consiste in un incontro durante il quale viene fatto un test neuropsicologico di screening da un professionista psicologo. Al termine, se necessario, vengono proposte delle indicazioni per eventuali approfondimenti attraverso i servizi territoriali di Neuropsicologia e gli ambulatori di Geriatria dell’azienda sanitaria, e informazioni utili a favorire un invecchiamento attivo».

«La seconda parte del progetto prevede la creazione di gruppi di allenamento cerebrale – braintraining – ovvero percorsi di allenamento cerebrale attraverso esercizi di varia natura, cartacei e/o computerizzati. In funzione delle ultime evidenze scientifiche, l’attività di stimolazione cognitiva permette ai partecipanti di mantenere attive e allenate le proprie funzioni mentali (mnestiche, linguistiche, di programmazione, attenzione, ragionamento, e così via) favorendo il fenomeno della neuroplasticità. Nel corso degli incontri, inoltre, viene fornito ai partecipanti del materiale per rendere continuativo lo svolgimento degli esercizi e l’allenamento anche a casa».

L’intento di questi eventi è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’invecchiamento e sulle problematiche che possono essere legate alla terza età, ma soprattutto su come fronteggiarle al meglio.

«L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Francesca Travison – ha aderito molto volentieri a questo progetto: come ente pubblico non possiamo che sostenere iniziative che hanno come obiettivo il benessere della persona, specialmente se si tratta di anziani. È evidente che mantenendo la mente attiva si affronti meglio la vecchiaia. Per questo invitiamo i nostri concittadini ad approfittare del check up gratuito partecipando all’iniziativa della cooperativa Nomos, che ringraziamo».