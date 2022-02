Per la Festa degli Innamorati sconti fino al 40% dall’11 al 14 febbraio

GNV presenta gli speciali sconti dedicati a San Valentino: coloro che prenotano tra l’11 e il 14 febbraio riceveranno uno sconto fino al 40% su tutte le linee – escluse le Baleari – per i viaggi da febbraio a settembre inclusi.

Basterà scegliere la data e la destinazione e accedere a quest’offerta speciale: con GNV è possibile cambiare idea e cancellare la prenotazione senza penali fino a 7 giorni prima dalla data di partenza.

Tante le destinazioni: scegliere le spiagge o le città d’arte e di cultura di Sicilia o Sardegna o viaggiare fino alle incantevoli coste della Tunisia, con sabbia chiara e acqua cristallina. Dal Centro Italia in poche ore di mare si raggiungono le località più belle e apprezzate dai turisti di tutto il mondo.

SICILIA

Hai in programma un viaggio romantico verso la Sicilia? San Valentino è il momento ideale per prenotare e non perdere l’offerta imperdibile di GNV.

Sono infatti cinque le tratte che la compagnia copre da e per l’isola. Ci si imbarca da Genova, Civitavecchia o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto, agli spazi a bordo per le famiglie e i bambini, Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.

SARDEGNA

Se sei un amante delle vacanze glamour grazie a GNV potrai raggiungere la Sardegna con sconti fino al 40%. L’isola può essere raggiunta da Genova (collegata ad Olbia e a Porto Torres) o da Civitavecchia (collegata ad Olbia). Le prenotazioni possono comodamente essere effettuate online, verificando la disponibilità sul calendario virtuale.

TUNISIA

La Tunisia può essere raggiunta con GNV da Genova, da Civitavecchia o da Palermo e, prenotando dall’11 al 14 febbraio, avrai uno sconto fino al 40%. Il fascino del deserto e la vivacità delle località marine sapranno rubarti il cuore.