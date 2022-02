Nasce “Crisalide, donne in cammino”: «Uno spazio per conoscere le nostre aspettative»

GROSSETO – Nasce a Grosseto “Crisalide, donne in cammino”, un’associazione con sede in Via Papa Giovanni XXIII.

“L’idea nasce da un gruppo di donne, Carla Minacci, Francesca Ciucchi, Cristina Rampiconi e Giulia Rossi, per la creazione non solo di un’associazione, ma di uno spazio e di un tempo per farci carico delle nostre aspettative e dei nostri bisogni, sicuramente diversi e più articolati rispetto al 1968, quando le prime donne scesero in piazza.”, recita così la nota di Carla Minacci.

“Crisalide nasce oggi, quando è in atto la più grave aggressione della storia ai valori umani, alla memoria storica, alla cultura, alla tradizione, ma soprattutto alle donne e alla famiglia, con particolare riguardo a quelle più fragili e bisognose. Abbiamo bisogno del sostegno e del lavoro di tutti/e”.