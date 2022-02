Mercato, scambio di prestiti fra Follonica Gavorrano e Pianese

BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Federico Iacullo, classe 2003, centrocampista e Niccolò Vivoli, classe 2001, portiere, entrambi con la formula del prestito temporaneo, provenienti dalla Pianese.

Percorso inverso, con la stessa formula, per Alex Nannelli e Samuele Rosini, che si trasferiscono fino a fine stagione sull’Amiata. A Federico e Niccolò un grande benvenuto in casa Follonica Gavorrano e ad Alex e Samuele per la nuova avventura in maglia bianconera.