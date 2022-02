Il cordoglio dell’Ordine degli infermieri per la scomparsa di Roberto Madonna

GROSSETO – Anche l’Ordine degli infermieri di Grosseto si unisce al cordoglio per la scomparsa di Roberto Madonna.

“Innovativo da sempre – spiega Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – è stato un maestro non solo per i medici ma anche per gli infermieri ed una grande risorsa per tutti i cittadini maremmani. Abbiamo avuto sempre una grandissima stima nei suoi confronti, così come lui ha sempre dimostrato un’enorme stima per gli infermieri”.

“Roberto Madonna è stato un maestro di medicina ma anche di organizzazione sanitaria e non solo”.

“I suoi gruppi di lettura e di teatro coinvolgevano tanti cittadini e professionisti. Così come tutta la sua direzione era un grande esempio di equipe e squadra, anche in tempi in cui operare così non era affatto scontato, anzi. La parola maestro non è un’iperbole, ma è l’aggettivo forse più giusto per chi ha davvero influenzato tanto i pensieri e le vite di chi lo ha incontrato. Perdiamo tutti un maestro quindi, un grande professionista e, per molti di noi, anche un amico”.