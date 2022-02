Drive through: un nuovo punto tamponi grazie alla Confraternita della Misericordia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Confraternita della Misericordia di Buriano in prima linea nella lotta al Covid. È stato attivato a Castiglione della Pescaia il servizio tamponi drive through al quale si può accedere comodamente in auto nell’area allestita adiacente al parco mezzi della Confraternita (via Cerboli).

I tamponi saranno eseguiti ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 13 previa ricetta e prenotazione sul portale regionale, oppure con voucher scolastico. Il servizio è stato attivato in stretta collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia.

“Sarà il sistema regionale ad assegnare l’appuntamento e a trasmettere l’esito del tampone mediante sms – spiega Enrico Sardelli, commissario straordinario della Confraternita -. Ancora una volta la nostra Confraternita ha dimostrato lo spirito e la tenacia con cui ci siamo resi fin da subito disponibili nella lotta al coronavirus. Una lotta che ci ha visto e ci vedrà in prima linea con i nostri volontari e con le nostre professionalità che ringrazio vivamente per il loro tempo ed il loro impegno messi al servizio della collettività in questo difficile momento. Un ringraziamento – conclude Sardelli – al Comune di Castiglione della Pescaia per la fattiva collaborazione, quando si crea questa sinergia tra associazioni di volontariato e enti pubblici tutto diventa più semplice”.

“Nei mesi scorsi – ricorda la sindaca Elena Nappi – la Confraternita della Misericordia di Buriano ha collaborato alla campagna di vaccinazione portata avanti dai medici di base mettendo a disposizione sia i locali, che i loro operatori per garantire un servizio di fondamentale importanza e indispensabile per far fronte all’emergenza pandemica, inoltre ha collaborato a tutte le iniziative proposte dall’Amministrazione comunale come gli screening a tutti gli alunni delle nostre scuole e agli open day dei camper vaccinali. Con l’entrata in funzione di questo nuovo punto tamponi – conclude la prima cittadina – gli abitanti di Castiglione della Pescaia potranno usufruire di un servizio aggiuntivo di prevenzione per poter sconfiggere definitivamente il virus”.

