Campionati ripresi alla grande, sorridono le Under della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Dopo la sosta forzata imposta dalla Federazione per la Pandemia, ripartono tutti i campionati di volley come le rose giovanili della Pallavolo Grosseto.

Ripartenza molto convincente del team Under 16 allenato da Stefano Spina che con la maglia grigia della Giorgio Peri hanno liquidato con un secco 3-0 un buon Donoratico volley nella penultima giornata di campionato. Le ragazze del presidente Tinacci hanno sfornato una prova di livello mostrando chiari segni di progresso in tutti i reparti.

Le convocate agli ordini di un soddisfattissimo Stefano Spina: Sara Allegro, Rachele Balestri, Asia Barbarossa, Lucrezia Bertelli, Matilde Bronchini, Elena Costa, Federica Loguercio, Giada Lucchesi, Lara Pettorali, Federica Sallei, Marica Saviello.

Stesso risultato vincente per le Under 18 della Deep Chic Grosseto che si impongono 3-0 sul Follonica, nonostante una formazione di emergenza a causa delle assenze di Viero, Raulli, Antonini e Biserni. Partita giocata con la giusta concentrazione con pochi errori che non ha dato modo alla giovane squadra ospite di impensierire le padrone di casa.

Deep Chic Grosseto: Martina Rossi, Viola Cervetti, Camilla Bosi, Matilde Groccia, Elena Ricci, Sabrina Delli Castelli, Veronica Guidoni, Noemi Scarlatti, Dirigente Stefano Raulli, Allenatori: Rossano Rossi, Lavinia Poggetti e Andrea Rossi.

Sabato 12 in trasferta a Livorno alle 16 la squadra di Prima divisione Luca Barbarossa giocherà contro il Volley Livorno; sempre sabato alle 21 in casa al Palazzetto il team di serie C affronterà lo Jenco Volley Viareggio. Domenica, a partire dalle 11.30, giocheranno l’Under 13 Luca Consani fuori casa contro il Volley Piombino, poi alle 12 al Palazzetto Azzurri sarà la volta dell’Under 16 Giorgio Peri contro il Volley Elba ed infine alle ore 17.30 l’Under 16 Beauty Center sfiderà in trasferta il Follonica.