Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti: il vento e gli animali selvatici li spargono nei campi

FOLLONICA – Campi punteggiati di cartacce, rifiuti, plastica. È il triste spettacolo che si può vedere a pochi passi dal nuovo ippodromo di Follonica, come testimonia un lettore.

«L’inciviltà la fa da padrone: basta posizionare dei cassonetti appena fuori città che diventano vere e proprie discariche».

«Siamo a pochi passi dal nuovo ippodromo di Follonica, ma abbastanza fuori dagli sguardi per scaricare tutto ciò che in città, nei cassonetti, non ci sta proprio. Fuori dai contenitori, neanche sufficienti alle esigenze dei residenti, viene lasciato un po’ di tutto, quasi sempre raccolto dai solerti operatori della Sei Toscana, ma tanti sacchi abbandonati, vengono trascinati nei campi attorno dagli animali selvatici e da questi aperti in cerca di cibo».

«Tutto ciò comporta una grande quantità di plastica e rifiuti vari sparsi in giro e abbandonati».