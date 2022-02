Per il Giorno del Ricordo un dibattito e “Esodo”, lo spettacolo di Cristicchi a teatro

PIOMBINO – Un momento di dibattito dal titolo “Esodo – in ricordo” e uno spettacolo teatrale: questi gli appuntamenti che formano il calendario organizzato dal Comune di Piombino in occasione del Giorno del Ricordo. Sabato 12 febbraio alle 10.30 in sala consiliare il sindaco Francesco Ferrari sarà insieme a Giampaolo Giannelli, coordinatore dell’Unione degli Istriani per la Toscana, e a Pietro Adilardi, un concittadino la cui famiglia ha attraversato il dramma dell’esodo giuliano dalmata.

“Questo genere di eventi – commenta il sindaco Francesco Ferrari – sono uno strumento per tenere alto nella memoria collettiva il passato doloroso che i nostri compatrioti hanno vissuto, ci aiuta a ricordare la grande tragedia che ha colpito tutta la comunità nazionale e che troppo a lungo è stata dimenticata. Il dramma dell’esodo e delle foibe, come ogni espressione di ogni genere di totalitarismo, ha caratterizzato un periodo buio che dobbiamo tenere a mente come monito affinché cose simili non accadano mai più. Omaggiare la vicenda degli esuli fiumani, istriani e dalmati che hanno perso la propria terra, la propria casa e, troppo spesso, la propria vita, vuol dire rendere loro la dignità che gli è stata portata via. La memoria non restituisce a queste persone ciò che hanno perso, ma è un diritto che a loro va riconosciuto dopo anni di lunghi silenzi”.

L’evento in sala consiliare è organizzato in collaborazione con l’Unione degli Istriani.

“Sono lieto e orgoglioso – dichiara Giampaolo Giannelli, coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani – di prendere parte a questa significativa iniziativa organizzata dal Comune di Piombino, in ricordo di una tragedia che ha colpito tutta la nazione. Il legame di collaborazione tra il Comune e Unione degli Istriani è particolarmente solido: questa iniziativa, come la mostra didattica dei pannelli del museo storico di Padriciano dello scorso anno e progetti futuri, sono sicuro che avranno una ricaduta positiva nella memoria di tutti noi”.

Le celebrazioni proseguono alle 21 al Teatro Metropolitan con “Esodo” di Simone Cristicchi, uno spettacolo che racconta il dramma degli esuli d’Istria, di Fiume e Dalmazia. In particolare, racconta del Magazzino 18, un “luogo della memoria” che conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo. I biglietti sono in vendita su eventipiombino.it e in teatro da sabato 12 febbraio alle 16.

Inoltre, da giovedì 10 a sabato 12 febbraio il Palazzo comunale e il Torrione saranno illuminati con i colori della bandiera nazionale.

Per partecipare agli eventi è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0565 63492.