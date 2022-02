Ordine e sicurezza: riunione in Prefettura. Mura sorvegliate speciali. La mappa delle criticità

GROSSETO – Controlli nel fine settimana e prevenzione. «Di questo abbiamo parlato nel corso della riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza, anche e soprattutto a seguito degli episodi violenti dell’ultimo fine settimana, che hanno visto coinvolti adolescenti grossetani». Così il sindaco di Grosseto, Antonfancesco Vivarelli Colonna, commenta l’incontro che si è svolto stamani in Prefettura su ordine e sicurezza.

La Prefettura ha ideato una serie di iniziative per prevenire episodi di disagio giovanile, iniziative che oggi ha condiviso con le altre Istituzioni e che confluiranno in un Tavolo permanente che terrà conto di tutte le competenze presenti sul territorio.

L’Amministrazione comunale, oltre alla collaborazione con la Prefettura, «ha preso a cuore la situazione dei ragazzi aggrediti, che si trovano a vivere con le loro famiglie un momento delicato ed estremamente difficile. Inoltre è alta l’attenzione su quei giovani che fanno ricorso alla violenza per imporsi sui loro coetanei. A tal proposito le Mura continuano ad essere sorvegliate speciali e lo saranno ancor più in questi giorni, in modo da mappare la situazione dei weekend e tenere sotto controllo eventuali criticità».

Tutto in collaborazione tra Prefettura, Questura e Comune con la Polizia municipale. Al vaglio anche l’ipotesi di ordinanze da applicare su alcune zone della città, che vanno oltre le mura «e che richiedono ulteriori attenzioni ed anche alcune regole in più».