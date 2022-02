L’ex sindaco Elismo Pesucci si candida «Me lo chiedono i cittadini»

CAMPAGNATICO – «Sollecitato da moltissimi cittadini ho deciso di candidarmi a sindaco di Campagnatico» a parlare è l’ex sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci, che presenta così la sua candidatura a primo cittadino con la lista civica “Solidarietà e buon governo Pesucci sindaco”.

«Le vicende giudiziaria si sono chiuse. Le ombre si sono dissipate. L’inferno è passato. È ora di ricominciare e riprendere a quel cambiamento, quel rinascimento che aveva creato sviluppo e benessere economico in tutto il territorio di Campagnatico».

«Sollecitato da moltissimi cittadini, di Campagnatico, Arcille, Montorsaio, Marrucheti, Sant’Antonio, Granaione, Sticcianese e Sabatina ho deciso di candidarmi a sindaco di Campagnatico alle elezioni comunali di maggio» prosegue Pesucci.

«La spinta di questa decisione, oltre che la famiglia, me l’hanno data i moltissimi cittadini, che da mesi mi hanno fortemente incoraggiato a riprendere le redini della cosa pubblica. Non c’è bisogno di presentazioni della mia persona, del mio modo di essere, del mio modo governare; non ho da inventarmi nulla; tutti o quasi tutti, conoscono in che modo ho governato Campagnatico. Fatti e non parole. Le chiacchiere, le promesse se le portano via il vento».

«Come ho amministrato da sindaco in dieci anni, dal 1998 al 2007, è alla luce del sole; le cose fatte sono sempre lì, nessuno le ha distrutte. Sono una dimostrazione vivente di come si governa veramente, come ci si approccia ad una politica concreta, del fare, di andare incontro alle esigenze e ai bisogni dei cittadini».

«Sono orgoglioso di aver ristrutturato e reso bellissimi i centri storici di Campagnatico e Montorsaio. Sono fiero di aver realizzato opere pubbliche per decine di milioni di euro in tutto il territorio del nostro comune. È ora di riprendere quel cammino, della politica del fare, concreta, con realizzazioni di opere pubbliche, miglioramento dei servizi, e contenimento delle tasse. È ora di portare benessere e prosperità al vasto territorio del comune di Campagnatico che amo profondamente» conclude Pesucci.