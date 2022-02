Autovelox: tutte le postazioni in Maremma sino al 13 febbraio

GROSSETO – I controlli con Autovelox si sono ampliati anche alla Senese nel tratto sino al confine con la provincia di Siena. Ecco il calendario dei servizi previsti nella settimana dal 7 al 13 febbraio:

Aurelia extraurbana principale Follonica-Grosseto sud

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO MARTEDI’ Polizia Stradale Grosseto – Dir. Sud 13,00 – 19,00 MERCOLEDI’ Polizia Municipale Follonica – Dir. Nord 09,00 – 19,20 VENERDI’ Polizia Municipale Scarlino – Dir. Nord/Sud Polizia Stradale Grosseto – Dir. Sud 09,00-12,00/14,-17 07,00 – 13,00 DOMENICA Polizia Municipale Follonica – Dir. Nord 09,00 – 19,20

Aurelia extraurbana secondaria: tratto Grosseto sud Chiarone di Capalbio

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO LUNEDI’ Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord 08,00 – 19,00 MARTEDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 07,00 – 19,00 MERCOLEDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud Polizia Stradale Grosseto – Dir. Nord 07,00 – 19,00 13,00 – 19,00 GIOVEDI’ Polizia Provinciale Grosseto – Dir. Nord Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord Polizia Stradale Grosseto – Dir. Sud 08,00 – 13,00 13,30 – 19,00 07,00 – 13,00 VENERDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord 07,00 – 19,00 08,00 – 19,00 SABATO Polizia Municipale Capalbio – Dir. Nord Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 09,00 – 13,00 07,00 – 19,00 DOMENICA Polizia Provinciale Grosseto – Dir. Nord 08,00 – 13,00

Senese (Grosseto-Petriolo)

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO MARTEDI’ Polizia Municipale Campagnatico – Dir. Nord 07,30 – 13,30 MERCOLEDI’ Polizia Stradale Grosseto – Dir. Nord 13,00 – 19,00 VENERDI’ DOMENICA Polizia Municipale Campagnatico – Dir. Nord Polizia Stradale Grosseto – Dir. Sud 07,30 – 13,30 07,00 – 13,00

La Prefettura ricorda inoltre le sanzioni che vengono comminate a chi incorre nella violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada: superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108.