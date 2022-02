Arrivano a Grosseto i campionati italiani di tennis senior indoor

GROSSETO – Dal 24 Febbraio al 6 Marzo presso l’impianto sportivo “The Village padel & tennis”, si svolgeranno i IV Campionati italiani di Tennis Senior Indoor, categoria aperta dagli over 35 fino agli over 75, torneo organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, con il contributo del Comune di Grosseto.

“E’ sempre con orgoglio che ospitiamo e sosteniamo nella nostra Città questo tipo di iniziative, che, organizzate al massimo livello di professionalità sportiva, hanno anche una grande valenza sociale per le categorie di età coinvolte. Lo sport non fa distinzioni, di età, di classe sociale o di altro tipo: è per sua natura quanto più di inclusivo ci dovrebbe essere”.

Nelle parole del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del vicesindaco ed assessore allo sport Fabrizio Rossi si coglie soddisfazione, un pizzico di sano campanilismo nel rendere il capoluogo maremmano palcoscenico di un torneo nazionale, e la consapevolezza di quanto queste iniziative siano utili, specie adesso.

“Sono fondamentali, e non solo per la ripartenza economica – proseguono il sindaco e il suo vice – visto che portano gli atleti, le loro famiglie e tanti appassionati anche a scoprire le nostre strutture ricettive ed enogastronomiche, ma anche per la profonda valenza sociale che in un momento come questo, in cui forse finalmente si è intrapresa la strada che porta fuori dall’emergenza pandemica, eventi del livello di questi Campionati italiani possono assumere per le persone”.

Fino al 12 febbraio le iscrizioni resteranno aperte, per cui chi fosse interessato a partecipare può farlo attraverso il sito www.federtennis.it compilando on line la scheda presente nella sezione Campionati Italiani.