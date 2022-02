Addio al comandante Piero: Manciano in lutto per la sua scomparsa

MANCIANO – Il sindaco di Manciano, Mirco Morini, con una ordinanza proclama il lutto cittadino per il giorno 10 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 13.

“Considerando che nel giorno 8 febbraio è deceduto improvvisamente e tragicamente Piero Rossi, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Manciano – spiega Morini – evento che ha profondamente turbato l’intera comunità che si stringe intorno ai familiari e partecipa al loro profondo dolore, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, anche al fine di consentire iniziative di riflessione e partecipazione alla cerimonia funebre che si svolgerà domani 10 febbraio alle 11 alla chiesa di San Leonardo a Manciano”.

Gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi sono invitati ad abbassare le saracinesche in segno di lutto. Per l’intera durata della cerimonia funebre sono vietate, nelle vie e nelle piazze adiacenti la zona in cui essa si svolgerà, le attività lavorative che non siano finalizzate ai servizi della cerimonia medesima ed in particolare quelle rumorose, quelle che possono intralciare l’afflusso delle persone e che comportano l’uso dei veicoli per il trasporto di materiali. Sono inoltre vietate le attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il carattere della cerimonia o con il decoro urbano. Le bandiere esposte negli edifici pubblici saranno listate a lutto.