310 mila euro per la piscina comunale: approvato il progetto di riqualificazione

GROSSETO – La giunta comunale di Grosseto ha approvato in linea tecnica il progetto di riqualificazione della piscina comunale di Via Lago di Varano, mediante la sostituzione degli impianti di trattamento dell’aria della zona vasca e l’adeguamento dell’impianto di condizionamento dell’aria, per un importo complessivo di 310 mila euro.

“Questo è un progetto molto importante per i nostri cittadini, – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – in quanto consentirà una migliore fruibilità dei servizi che la piscina comunale offre”.

“Sicuramente dopo questi interventi di riqualificazione la piscina tornerà in perfette condizioni e i residenti potranno continuare a fare riferimento alla struttura per svolgere attività sportiva individuale o di gruppo”.