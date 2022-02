Terminano i lavori in piazza Galeazzi, il sindaco: «I cittadini potranno beneficiare di un’area storica»

GROSSETO – “Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Piazza Mons. Galeazzi”, recita la nota del Comune di Grosseto.

“La piazza, pronta per essere messa a disposizione dei cittadini, è stata completamente rinnovata, la pavimentazione è stata ridisegnata, sono state inserite delle nuove panchine in un contesto di verde di 350 mq ed è stato ristrutturato il marciapiede perimetrale. Giovedì 10 febbraio alle 12.30, in occasione del Giorno del Ricordo, sarà scoperta la panchina tricolore dedicata alla memoria di Norma Cossetto e di tutte le vittime delle Foibe, posta proprio all’interno della piazza”.

“Siamo entusiasti per la conclusione dei lavori in piazza Galeazzi, i cittadini potranno beneficiare di quest’area storica di Grosseto che vede oggi valorizzato il suo legame con la Chiesa del Sacro Cuore e la sua fruibilità da parte dei residenti – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi –. Un ringraziamento speciale è doveroso verso l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Megale, che si è occupato in prima persona di dare il via a questo progetto”.