Resta in carcere l’uomo che ha aggredito gli agenti della Guardia di finanza

GROSSETO – Si è svolta oggi in tribunale l’udienza di convalida per l’uomo arrestato il 4 febbraio nella zona di via Inghilterra.

Gli agenti della Guardia di finanza erano intervenuti in via Inghilterra, a Grosseto, tra le 21.30 e le 22, per alcuni controlli antidroga.

I tre uomini avevano reagito lanciando sassi e bottiglie all’indirizzo degli agenti. Era scattata anche una colluttazione, e gli uomini delle fiamme gialle erano riusciti ad arrestare uno dei tre uomini, uno straniero.

Per l’uomo questa mattina si è svolta l’udienza di convalida in tribunale. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha disposto la permanenza in carcere.