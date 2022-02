MADRID - Il grossetano Piero Capponi, 53 anni, la maggior parte dei quali trascorsi in Spagna, manager del settore immobiliare, è il nuovo presidente del Villalba, squadra di calcio dell’hinterland madrileno che milita nel campionato corrispondente alla Promozione italiana. Si tratta di una società giovane, nata negli anni Settanta, che ora punta a scalare i gradini della Real Federación Española de Fútbol.

Direttore generale del Mad Football Group, società specializzata in consulenza e servizi ai sodalizi sportivi, Capponi è stato nominato presidente dai soci del club Union Collado Villalba a seguito di una partecipata assemblea svoltasi a fine gennaio. Subentra al presidente uscente Josè Martín Ferriz, che resta nel club come responsabile dell'area sportiva.

Con questo passaggio di consegne, che vede protagonista Capponi, inizia una nuova stagione per il Villalba, attualmente in corsa per il passaggio alla categoria superiore. «Sono molto contento di aver assunto questo ruolo – spiega Piero Capponi – e adesso ci impegneremo per dare gambe a un progetto ambizioso. La società ha oltre 400 ragazzi nella cantera, il settore giovanile, impianti adeguati e alle spalle un territorio con un bacino vasto, circa 70mila persone. Insomma, ci sono le condizioni per fare un buon lavoro. Abbiamo già incontrato la sindaca di Villalba e anche l’amministrazione sposa questo progetto di crescita”.

Capponi è un imprenditore affermato e un grande appassionato di sport. Legatissimo alla Maremma e alla sua Grosseto, qui - in municipio - si è sposato tre anni fa. Segue la Juventus (“è una simpatia, più che tifo” – precisa) e – ovviamente - il Grifone, ma il suo grande amore è stato per anni il calcio da tavolo, il subbuteo, di cui può vantare la presidenza mondiale della Federazione.

“In verità – conclude – adesso ho un po’ mollato il subbuteo e recuperato la passione giovanile per il calcio, per il campo”.

Centravanti del Caldana negli anni Novanta, il nome di Capponi era stato fatto da qualcuno anche per la guida del Grosseto, nei giorni in cui si parlava di una volontà di cessione della società da parte della famiglia Ceri. E chissà che un giorno l’esperienza di vertice al Villalba non possa risultargli utile in patria…?

Qui trovate il sito ufficiale del club: http://cucvillalba.es/

Qui trovate la pagina facebook: www.facebook.com/ClubUnionColladoVillalba