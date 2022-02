Isola del Giglio: scendono i contagi «grazie alle vaccinazioni di massa» e riapre la scuola

ISOLA DEL GIGLIO – Scendono vistosamente i contagi sull’isola e la situazione si va piano piano normalizzando. 40 positivi rispetto ai 50 della scorsa settimana sono il segno che il piccolo focolaio scoppiato nella scuola primaria si sta lentamente risolvendo. E con loro migliorano i genitori incappati nel contagio per contatto con i loro rispettivi figli.

«A questo punto si può tranquillamente affermare che la diffusione del virus e soprattutto gli effetti conseguenti, grazie alle vaccinazioni quasi-massive della popolazione, sono stati meno aggressivi rispetto a quanto accadde circa 15 mesi fa» afferma l’amministrazione comunale.

Sono state pubblicate, inoltre, in Gazzetta Ufficiale, le nuove misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, entrate in vigore lo scorso 5 febbraio. Il nuovo decreto infatti prevede modifiche sulle misure di quarantena e sull’auto-sorveglianza per i contatti con casi di infezione da Sars-Covid19.

Per questo motivo è stato disposto il rientro in presenza di tutte le classi della scuola primaria di Giglio Castello a partire da martedì 8 febbraio. Conseguentemente anche la mensa scolastica riprenderà il servizio con le modalità precedenti al contagio.

«Si precisa, oltre a ciò, che durante la frequenza sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultimo caso di positività. Gli alunni risultati positivi e posti in quarantena, potranno rientrare a scuola se esibiranno l’attestato di fine isolamento rilasciato dall’Asl oppure, in mancanza di ciò, se mostreranno l’esito del tampone negativo effettuato da almeno 24 ore».

Per quanto riguarda la scuola, i vaccinati non andranno più in Dad e si annuncia, con le nuove disposizioni, una tempistica per il superamento delle restrizioni vigenti.