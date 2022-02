“Cuori connessi”: un incontro con gli studenti per parlare di cyberbullismo

FOLLONICA – Questa mattina, 8 febbraio, in occasione della giornata mondiale del Safer internet day, le classi terze delle sezioni C, D, E della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani di Follonica hanno partecipato a un evento multimediale organizzato dalla polizia postale e delle comunicazioni nell’ambito del progetto nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo “Cuori connessi”.

Le alunne e gli alunni si sono collegati in videoconferenza con i device delle classi ed hanno trattato l’argomento della sicurezza in rete, ponendo attenzione al fatto che spesso navigano con troppa disinvoltura, senza rendersi conto delle insidie che la rete nasconde. Ha preso parte all’evento il capo della polizia di Stato che ha illustrato i pericoli che corrono i ragazzi e le ragazze sulla rete. Per l’occasione sono stati proiettati docufilm e trasmesse testimonianze di chi è stato direttamente colpito da azioni di cyberbullismo, revenge porn e adescamento. Gli studenti si sono mostrati particolarmente interessati e coinvolti in quanto il web fa parte della loro quotidianità e questo incontro insieme alle discussioni con i loro insegnanti ha dato loro l’opportunità per riflettere su quelle che potrebbero essere le spiacevoli conseguenze di un uso scorretto dei social network.

Questo progetto fa parte di un percorso fondamentale della scuola, che ha come obiettivo primario la formazione di un cittadino partecipe e consapevole nella vita reale così come in quella virtuale.

Da due anni la scuola secondaria Bugiani, che fa parte dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena, partecipa al Safer internet day perché gli alunni devono essere educati ad entrare in modo consapevole nel mondo virtuale. Gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione e proseguiranno il percorso con i loro docenti.