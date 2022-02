Convocato il consiglio comunale: ecco come seguire la diretta streaming

GROSSETO – Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 10 febbraio alle ore 8:30 nella sede comunale di piazza Duomo, 1. In ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al contagio da Covid-19, la seduta non sarà aperta al pubblico, ad esclusione della stampa e comunque fino al limite massimo di capienza consentito. I lavori dell’Aula potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Grosseto, al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1- Comunicazioni istituzionali

2- Verbali sedute Consiglio Comunale del 22/11/2021 e 30/11/2021 – Presa d’atto.

3- Regolamento per il controllo in enti partecipati e società non quotate del Comune di Grosseto.

4- Mozione “Adesione del Comune di Grosseto ad Avviso Pubblico”, presentato dal gruppo consiliare Grosseto citta’ aperta.

5- Interrogazione “Pagamento tariffa corrispettiva puntuale 2022”, presentata dal gruppo consiliare Pp.

6- Interrogazione su attivazione del servizio opzionale di pulizia di tratti di arenile demaniale marittima di spiaggia libera ed in concessione al Comune di Grosseto per fini pubblici per l’anno 2022, presentata dal consigliere Bartolini (Pp).