Uno sponsor nazionale e un’azienda locale nuovi partner del Bbc Grosseto

GROSSETO – Due nuove collaborazioni per la prossima stagione agonistica del Bbc Grosseto. La Johnson 1836, storica azienda conosciuta in tutto il mondo per la sua produzione di medaglie sportive artigianali, ha stretto un accordo di collaborazione con la società grossetana per l’annata di serie A 2022. La partnership è stato sottoscritta nei giorni scorsi tra la Johnson srl 1836, e Claudio Banchi, consigliere biancorosso delegato al marketing. La Johnson fornirà l’abbigliamento da gioco ai ragazzi allenati da Jairo Ramos Gizzi.

“Sono molto contento di questa partnership – dice Claudio Banchi – è importante che uno sponsor nazionale, investa nella nostra società. Vuol dire che stiamo dando un’immagine dinamica del sodalizio che è in grande crescita e che vuole tornare al più presto ai vertici della serie A. E’ motivo d’orgoglio che la Johnson abbia legato il suo nome al nostro progetto”.

Johnson fu fondata nel 1836 dall’inglese James Johnson, che impiantò la sua officina a Milano, in Borghetto di Porta Orientale (oggi Corso Venezia), producendo principalmente bottoni e fregi metallici per uso militare e arredamento e sviluppata poi dal figlio e soprattutto, a partire dal 1880, dal nipote Federico, personalità di spicco nel mondo imprenditoriale milanese, fondatore e primo presidente del Touring Club Italiano, promotore di iniziative sportive legate dapprima alla diffusione della bicicletta, e poi dell’automobile. Nel segno di un nuovo indirizzo che puntava a valorizzare l’aspetto artistico della produzione medaglistica, furono moltiplicati i rapporti di collaborazione con i migliori scultori medaglisti dell’epoca e è stato ampliato il reparto incisoria.

Il Bbc Grosseto ha chiuso anche un accordo con la Vivarelli Consulting che curerà l’immagine su Internet e sui social. Per prima cosa Carlo Vivarelli e il suo staff effettueranno un restyling del marchio, daranno una nuova e accattivante veste al sito bbcgrosseto.com, ma seguiranno con attenzione i social, in modo da catturare gli appassionati e gli sportivi. Una partnership studiata per raccogliere tifosi e followers.