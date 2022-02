Sci, Pierattoni nuovo referente per la Toscana: «Felice per l’incarico, lo sport sta vivendo un momento delicato»

GROSSETO – Importante riconoscimento sportivo in ambito dirigenziale per le Polisportive giovanili salesiane di Grosseto, in quanto il Comitato regionale Pgs Toscana ha individuato nella persona di Mirco Pierattoni la figura di referente della Regione Toscana per lo sci alpino e per le attività di sport invernali. In ragione dela sua esperienza come maestro di sci, volto alla promozione e realizzazione di iniziative in questo ambito.

Il direttivo grossetano è perciò “particolarmente felice di questo incarico che avviene in un contesto così delicato in questa fase come quello dello sport”. Pierattoni è da un anno Presidente del Pgs provinciale di Grosseto a cui sta dedicando impegno, tempo e passione.

“Lo sci – dichiara Pierattoni – è una preziosa attività sportiva di base che rappresenta uno dei cuori pulsanti dello sport per tutti, in particolare per i più giovani”.