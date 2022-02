Sbanda e finisce contro il furgone: ferita una donna

GROSSETO – Incidente rocambolesco in città. Un’auto è sbandata in via Australia, nella zona della Cittadella, e dopo essere finita sul marciapiede a lato della carreggiata ha terminato la sua corsa contro un furgone che era parcheggiato.

Nell’incidente è rimasta ferita la donna, 64 anni, che si trovava alla guida dell’auto. È stata soccorsa dagli operatori della medicina di urgenza, attivati con il 112, ed è stata poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto per mettere in sicurezza i due veicoli è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto.

Per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale.