Massa Marittima, successo della prima tappa del campionato regionale endurance

MASSA MARITTIMA – Domenica ha preso ufficialmente il via la stagione delle gare di endurance anche in Toscana, con la prima tappa del campionato regionale che si è svolta a Massa Marittima alla Tenuta del Fontino e ha visto la partecipazione di 45 binomi con staff al seguito, provenienti da 9 Regioni d’Italia. La manifestazione è stata organizzata da Asd Cavallo Maremma con il patrocinio di Comune, Provincia e Comitato regionale Fise Toscana.

Il bel tempo insieme ad una efficiente organizzazione hanno contribuito al successo della giornata. Tutti i binomi, ovvero cavallo e cavaliere, sono riusciti a completare il percorso di gara, che si snodava tra i comuni di Massa Marittima e Gavorrano, con cambi di fondo, strade bianche, sentieri di bosco, capezzagne, salite e discese. “L’impegno del comitato organizzatore per incentivare la partecipazione dei giovani – afferma Chiara Bellini, presidente di Cavallo Maremma – è stato ripagato con la presenza di 14 cavalieri Young Rider cioè Under 21, di cui tre giovanissime amazzoni che hanno partecipato nella categoria Under 14 dimostrando grande determinazione ed entusiasmo nell’affrontare il percorso di gara. Per noi è fondamentale l’attenzione alle nuove generazioni affinché portino avanti questa splendida disciplina”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini che ha partecipato alla premiazione insieme all’assessore al Turismo, Irene Marconi. “Lo sport all’aria aperta e il turismo outdoor sono due segmenti sui quali il territorio è più vocato e su cui stiamo puntando – commenta Giuntini – Cammini, biciclette e cavalli sono modi diversi ed altrettanto importanti di declinarlo. Gare come quelle di domenica hanno mostrato un pubblico giovane, spesso femminile e molto motivato. Esprimiamo pertanto apprezzamento per l’iniziativa e garantiamo collaborazione e sostegno.”

“Ospitare una competizione di livello come questa che ha visto la partecipazione di cavalieri provenienti da diverse Regioni d’Italia – sottolinea Irene Marconi, assessore al Turismo del Comune di Massa Marittima – è un’opportunità per far conoscere la bellezza e la ricchezza dei percorsi presenti sul territorio delle Colline Metallifere adatti al turismo equestre. Questo tipo di attività ci consente di destagionalizzare e far conoscere l’ospitalità delle nostre strutture ricettive anche nel periodo invernale.”

Per la categoria Cen B (80km) sono stati premiati i seguenti binomi: 1a Irene Lucia su Impudens Bosana; 2° Giampiero Ricci su Rafik by Raisuli; 3° Filippo Roseghini su Cleopatra.

Per la categoria Cen A (40 km): 1a Soraya Susco su Hauff Gyo; 2a Ester Visi si Amber Bay; 3° Elio Guidi su Forrest.

Per la categoria Debuttanti (20 km) 1a Gioia Boddi su Suad; 2a Eleonora Corsetti su Kamal Bint Kalif ; 3a Samira Marina Schulz su Akira by Caligola.

Per la categoria Under 14: 1a Giorgia Baldicchi su Visitor ; 2a Caterina Guiducci su Doohatty Celtic; 3a Valentina Panori su Caravaggio.