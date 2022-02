L’almanacco del Giunco: il 7 febbraio dissoluzione dell’Unione Sovietica e l’arresto di Patrick Zaki

GROSSETO – Lunedì 7 febbraio, san Riccardo, il sole sorge alle 7.26 e tramonta alle 17.32. Accadeva oggi:

457 – Leone I diventa imperatore dell’Impero romano d’Oriente.

1301 – Edoardo di Caernarfon (in seguito re Edoardo II d’Inghilterra) diventa il primo principe del Galles.

1497 – Girolamo Savonarola, frate domenicano, reggente di Firenze, ordina il falò delle vanità.

1550 – Giulio III diventa papa.

1613 – Michele Romanov diventa zar di Russia.

1742 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica Etsi Minime sul ministero pastorale e sull’insegnamento della dottrina cristiana.

1795 – Viene approvato l’XI emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America.

1871 – Un dentista statunitense inventa il trapano odontoiatrico: un modello a molle che raggiunge gli 800 giri al minuto.

1882 – A Mississippi City, si svolge l’ultimo incontro di pugilato dei pesi massimi disputato a mani nude.

1898 – Inizia il processo per diffamazione contro Émile Zola per aver pubblicato J’accuse.

1904 – Un incendio a Baltimora distrugge oltre 1.500 edifici in 30 ore.

1914 – Nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Charlot ingombrante.

1940 – In America la Disney lancia Pinocchio al cinema. in Italia arriverà 7 anni più tardi, nel novembre del 1947.

1943 – Seconda guerra mondiale: Negli Stati Uniti viene annunciato il razionamento delle scarpe.

1944 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche lanciano la loro controffensiva contro la testa di sbarco di Anzio e Nettuno.

1945 – Eccidio di Porzûs: partigiani comunisti trucidano altri partigiani appartenenti alle Brigate Osoppo in provincia di Udine.

1962 – Il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con Cuba con il Proclama 3447: inizia l’Embargo contro Cuba.

1964 – I Beatles arrivano per la prima volta negli USA.

1971 – Le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera.

1974 – Grenada ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1977 – L’Unione Sovietica lancia la Soyuz 24.

1984 – Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza “guinzaglio”.

1985 – Theme from New York, New York diventa l’inno ufficiale di New York.

1986 – Jean-Claude Duvalier, presidente di Haiti, fugge dalla nazione.

1990 – Dissoluzione dell’Unione Sovietica: Il Comitato centrale del Partito comunista dell’Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere.

1991

– A Londra l’Ira, usando un mortaio rudimentale montato sul retro di un furgone, riesce a far esplodere un ordigno nel cortile del numero 10 di Downing Street, residenza del premier John Major, mentre è in corso una riunione di governo per discutere della guerra contro l’Iraq;

– Il primo presidente democraticamente eletto di Haiti, Jean-Bertrand Aristide, viene insediato.

1992 – I dodici Stati della Comunità economica europea firmano il Trattato di Maastricht.

1998 – Iniziano i XVIII Giochi olimpici invernali a Nagano (Giappone).

1999 – Abd Allah II diventa re di Giordania dopo la morte del padre, re Husayn.

2003 – Inviata la risposta all’ultimo contatto della sonda Pioneer 10.

2006 – Bobo Craxi fonda I socialisti.

2008 – Lancio della missione STS-122 diretta alla stazione spaziale internazionale con il laboratorio europeo Columbus.

2014 – Iniziano i XXII Giochi olimpici invernali a Soči, Russia.

2016 – Viene giocato il 50esimo Super Bowl al Levi’s Stadium in California che vede contrapposti i Denver Broncos ed i Carolina Panthers.

2020 – Arresto di Patrick Zaki in Egitto.

Fonte: il.wikipwdia.org