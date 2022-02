Due maremmane sul podio del junior handler al Romagna Winner Dog

«La padronanza, la sicurezza che ha lasciato trapelare nella conduzione del bellissimo e super titolato pastore australiano “Puppy” di proprietà di Martina Mazzoni non ha lasciato alcun indugio nella scelta di lei da parte dell’esperto giudice Javier Gonzalez Mendikote anche lui handler professionista invitato in Italia per l’occasione» scrivono dal suo team.

Ha così vinto inaspettatamente, ma meritatamente la finale aggiudicandosi la possibilità di rappresentare l’Italia nel mondo: Crufts 2022 a marzo a Birmingham, European Dog Show 2022 ad aprile a Parigi, World Dog Show 2022 a dicembre in Brasile, dd ospite al Supreme Junior Handler a Split in Croazia a luglio

Podio quasi tutto maremmano, in quanto, anche la piccola Iside Nelli di soli 10 anni, di Paganico si è piazzata al terzo posto.



https://we.tl/t-yFCHjAbNh9