Commissione pari opportunità: al via le candidature

AMIATA – Al via le presentazioni delle candidature a componenti della Commissione per le Pari opportunità dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana.

Il Consiglio dell’Unione nominerà due componenti tenendo conto dei curricula presentati. Sulla base delle candidature pervenute.

Alle/ai candidate/i sono richieste competenza ed esperienza in materia di parità e delle pari opportunità nei campi storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica, nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa; specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili.

La candidatura può essere presentata:

a) direttamente ed a titolo personale;

b) proposta da associazioni e/o organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, operanti nel territorio dell’Unione dei Comuni, per non più di due candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza nelle materie ed ambiti sopra indicati; tali associazioni ed organizzazioni devono svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotate di Statuto che prevede forme partecipative e gestionali democratiche e non avere fini di lucro; lo Statuto deve essere prodotto in copia autentica, unitamente alla/e candidatura;

c) avanzata dai Consiglieri comunali.

Le candidature e le proposte dovranno essere redatte sulla base dei modelli appositamente predisposti ed allegati al presente avviso come parte integrante e

sostanziale (reperibili nel sito istituzionale dell’ Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana: www.uc-amiata.gr.it oppure presso l’Ufficio Segreteria della Unione dei Comuni – Loc La Colonia 1 – tel. 0564/965260).

Qui l’avviso pubblico.